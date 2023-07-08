Россия запросила заседание СБ ООН по подрывам "Северных потоков"

"Мы запросили новое открытое заседание Совбеза ООН по подрыву "Северных потоков" на 11 июля. Будем наносить еще один удар по линии западников о том, что расследованию этого преступления уделяется достаточно внимания в Дании, Германии и Швеции и международные усилия для поиска виновных не требуются", - отметил Полянский в своем телеграм-канале.