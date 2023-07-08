В России оценили угрозу атаки Киева на Запорожскую АЭС

Cоветник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа оценил угрозу военной атаки Украины на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Своим мнением он поделился в эфире «Россия 24».

По его словам, угроза атаки Киева на ЗАЭС снижена, но не исключена на 100 процентов. Карчаа добавил, что «расслабляться и рассчитывать на то, что все это кануло в прошлое» не стоит.

«Эти безумные люди решили поставить на кон все – ради цели нанесения России непоправимого ущерба», — сказал он.

Карчаа пояснил, что его заявление о предстоящей в ночь на 5 июля провокации Киева носило предупреждающий характер.