В Турции назвали возможную дату визита Путина

Эрдоган: Путин может посетить Турцию в августе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент Российской Федерации может посетить республику в августе. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Анкара продолжает вести переговоры с российской и украинскими сторонами по вопросам обмена пленных. По его словам, в "следующем месяце Путин посетит Турцию".
У президентов России и Турции появится возможность обсудить тему пленных тет-а-тет. Эрдоган подчеркнул, что продолжит поддерживать с Путиным переговоры по телефону. До этого Зеленский заявил, что прибыл в Турцию для проведения переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" следит за хроникой событий.