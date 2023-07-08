В Турции назвали возможную дату визита Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент Российской Федерации может посетить республику в августе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Анкара продолжает вести переговоры с российской и украинскими сторонами по вопросам обмена пленных. По его словам, в "следующем месяце Путин посетит Турцию".

У президентов России и Турции появится возможность обсудить тему пленных тет-а-тет. Эрдоган подчеркнул, что продолжит поддерживать с Путиным переговоры по телефону. До этого Зеленский заявил, что прибыл в Турцию для проведения переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.