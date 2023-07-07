В Совфеде отреагировали на передачу Украине кассетных боеприпасов

«Новый шаг к эскалации вокруг Украины, на что ответ будет очень жестким», — сказал он.

По словам Карасина, РФ надеется, что «международное сообщество по достоинству оценит» становящуюся все более тревожной ситуацию. Он отметил, что, в частности, серьезные опасения вызывает то, куда она скатывается «из-за односторонних и непонятных абсолютно здравому смыслу решений Вашингтона и руководства НАТО».