Нилов выразил сожаление относительно большого числа нелегальных мигрантов
На территории России сейчас проживает большое количество трудовых мигрантов, которые не знают русского языка и находятся в стране нелегально, сказал Infox председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По данным МВД, сейчас в стране находится 6,6 миллиона мигрантов. Большинство из них - из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. Отмечается, что около 70% иностранцев приезжают в Россию на заработки.
«Увы, действительно большое количество мигрантов пребывает в тени. У нас миграция, к сожалению, не по запросу», — сказал Нилов.
Депутат добавил, что многие приезжие из стран бывшего СССР во время поисков работы проживают в бытовках, подвалах и на чердаках, ко всему прочему «молодые люди практически не знают русского».
Ранее зампред Комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный выразил уверенность в том, что Россия с точки зрения законодательства создала благоприятные условия для приезжих, которые хотят жить и работать честно, а для остальных появляются механизмы, которые не позволят им уйти от ответственности. Парламентарий напомнил, что в 2021 году приняли закон об обязательной дактилоскопии приезжающих на длительный срок, а сейчас обсуждается вопрос их геномной регистрации. Также вице-спикер Совфеда Константин Косачев указал на важность ускоренного внесения Правительством в Госдуму законопроекта о новых режимах пребывания в России для мигрантов и мерах противодействия нелегальной миграции.