Нилов выразил сожаление относительно большого числа нелегальных мигрантов

На территории России сейчас проживает большое количество трудовых мигрантов, которые не знают русского языка и находятся в стране нелегально, сказал Infox председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По данным МВД, сейчас в стране находится 6,6 миллиона мигрантов. Большинство из них - из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. Отмечается, что около 70% иностранцев приезжают в Россию на заработки.

«Увы, действительно большое количество мигрантов пребывает в тени. У нас миграция, к сожалению, не по запросу», — сказал Нилов.

Депутат добавил, что многие приезжие из стран бывшего СССР во время поисков работы проживают в бытовках, подвалах и на чердаках, ко всему прочему «молодые люди практически не знают русского».