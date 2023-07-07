МИД отреагировал на попытки Запада закупить советское оружие в третьих странах

По словам Захаровой, в своих попытках добиться подобных поставок Запад обращается даже к союзникам России, а также оказывает на эти страны серьёзное давление.

«В ход идут самые омерзительные методы устрашения и шантажа вплоть до угроз физической расправы, ареста и изъятия имеющихся на Западе имущества и банковских авуаров, различного рода меры воздействия на проживающих там членов семей и ближайших родственников различных государственных деятелей. Словом, в дело идут все мыслимые и немыслимые методы, присущие эпохе Средневековья с ее инквизицией и периоду варварских колониальных захватов», – заявила она.

Захарова выразила признательность тем странам, которые «находят в себе силы противостоять массированному давлению со стороны коллективного Запада» и призвала союзников России не идти на уступки в этом вопросе. Она добавила, что случаи согласия с подобными предложениями станут известны, а также самым негативным образом скажутся на отношениях с Россией.