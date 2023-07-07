В России признали нежелательной деятельность Human Rights House Foundation

Там отметили, что деятельность фонда и национальных домов в разных странах направлена на нарушение территориальной целостности России, дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране. Кроме того, она дискредитирует проводимую руководством РФ внутреннюю и внешнюю политику, в том числе формируя мнение общества о необходимости смены власти неконституционным путем.

В Генпрокуратуре также подчеркнули, что с начала спецоперации на Украине организации занимаются дискредитацией внешней политики Москвы и Вооруженных сил РФ. Повестка фонда направлена на политическую и экономическую изоляцию России. При этом, хоть организация и позиционирует себя как независимая, ее донорами и партнерами выступают Евросоюз, ведомства Великобритании, Норвегии, Нидерландов и других стран Европы.