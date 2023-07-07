МИД отреагировал на попытки Запада закупить советское оружие в третьих странах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала попытки Запада купить в третьих странах оружие советского, российского и западного происхождения, а также боеприпасов к ним для отправки Киеву.
«Продолжаем самым тщательным образом отслеживать ситуацию вокруг поставок преступному киевскому режиму любых вооружений, боеприпасов и специальной техники», – говорится в релизе на сайте МИД России.
Захарова отметила, что поставки через подставные фирмы, «третьи или четвертые руки», под предлогом лизинга, «временного хранения», с удаленной и фиктивной маркировкой будут известны и негативным образом отразятся на отношениях с Россией.
Она отметила, что страны коллективного Запада и Украина подвергают союзников России по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), БРИКС, СНГ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) давлению в попытке организовать передачу вооружений киевскому режиму.
Кроме того, в ведомстве указали на непрекращающееся беспрецедентное давление со стороны Запада и киевских властей на страны, которые в то или иное время приобретали такие вооружения и боеприпасы для обеспечения нужд национальной обороноспособности. Как отметили в МИД РФ, западные государства используют для этого «устрашение и шантаж, … аресты и изъятия имеющихся на Западе имущества и банковских авуаров, различного рода меры воздействия на проживающих там членов семей и ближайших родственников различных государственных деятелей».
«Словом, в дело идут все мыслимые и немыслимые методы, присущие эпохе Средневековья с ее инквизицией и периоду варварских колониальных захватов», – заявила Захарова.