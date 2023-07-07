МИД отреагировал на попытки Запада закупить советское оружие в третьих странах

Захарова отметила, что поставки через подставные фирмы, «третьи или четвертые руки», под предлогом лизинга, «временного хранения», с удаленной и фиктивной маркировкой будут известны и негативным образом отразятся на отношениях с Россией.

Кроме того, в ведомстве указали на непрекращающееся беспрецедентное давление со стороны Запада и киевских властей на страны, которые в то или иное время приобретали такие вооружения и боеприпасы для обеспечения нужд национальной обороноспособности. Как отметили в МИД РФ, западные государства используют для этого «устрашение и шантаж, … аресты и изъятия имеющихся на Западе имущества и банковских авуаров, различного рода меры воздействия на проживающих там членов семей и ближайших родственников различных государственных деятелей».