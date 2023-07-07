Депутаты предложили разработать стандарт шаурмы

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от «Новых людей» направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой, в котором предложил опубликовать на сайте ведомства рекомендации по «сбалансированному и гармоничному составу шаурмы», сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующее письмо.

В документе говорится, что шаурма является самым популярным видом уличной еды в России, так как она дешевая, быстро готовится и содержит много калорий. Он отметил, что, по словам диетологов, правильно приготовленная шаурма сочетает в себе все необходимые организму человека элементы.

Депутат отметил, что без официальных рекомендаций по сбалансированному составу шаурмы отдельные производители добавляют больше вредных продуктов: жирное тесто, большое количество масла или жирные соусы.

По его словам, публикация рекомендаций позволит миллионам граждан сбалансировать свой рацион питания.

«В этой связи прошу вас рассмотреть целесообразность публикации рекомендаций для сбалансированного приготовления шаурмы, которая содержала бы все необходимые полезные элементы для здоровья человека и исключала бы вредные», — указал вице-спикер Госдумы.

Ранее россиянин пырнул ножом друга за то, что он не поделился шаурмой.