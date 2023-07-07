Политолог назвал возможную цель переговоров Зеленского с Эрдоганом

«У Эрдогана есть давняя мечта — восстановление Турции в границах XVII века. Поэтому, хоть он и в хороших отношениях с Россией, присоединение Крыма ни разу не поддержал. Конечно, официальные договоренности вряд ли будут иметь место и открыто об этом говорить никто не станет, но Зеленский может предложить Эрдогану культурную автономию в Крыму в случае победы Украины», — допустил собеседник «Ленты.ру».