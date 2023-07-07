Встреча Эрдогана и Зеленского пройдет сегодня во время визита украинского лидера в Турцию. Она состоится перед истечением соглашения о «зерновой сделке» 17 июля.

Издание предположило, что «в обозримом будущем» пройдет и встреча российского и турецкого лидеров. При этом не обязательно она состоится на территории Турции, возможно, местом проведения станет Россия. Но переговоры будут очными.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил сегодня, что Москва очень внимательно следит за переговорами президента Турции Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости.

«Мы сохраняем наши конструктивные партнерские отношения с Анкарой, дорожим этими отношениями и чувствуем взаимность с турецкой стороны. Поэтому, конечно, нам будет интересно узнать, о чем будет вестись речь между господином Эрдоганом и господином Зеленским. Это важно», - пояснил Песков.

Пресс-секретарь президента России также отметил посреднические усилия Эрдогана в урегулировании украинского кризиса.

Напомним, что с лета 2022 года действует зерновая сделка между Россией, Турцией и Украиной. Она способствовала возобновлению экспорта украинского зерна через черноморские порты. 4 июля в МИД РФ сообщили, что Россия не видит оснований для продления сделки. По словам дипломатов, соглашение превратилось в «сугубо коммерческий вывоз» украинского продовольствия в «сытые» страны: более 80 процентов из 32,6 миллиона тонн зерновых, вывезенных в рамках сделки, отправили в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов.