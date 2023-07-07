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Российский посол назвал жестом отчаяния планы США по поставке Киеву боеприпасов

Посол России в Минске Борис Грызлов назвал жестом отчаяния планы США по поставке Киеву кассетных боеприпасов в связи с контрнаступлением Украины, которое пошло не по плану. Его слова передает ТАСС.

Российский посол назвал жестом отчаяния планы США по поставке Киеву боеприпасов
© РИА Новости

«Сейчас "ястребы" на Западе, осознав, что столь разрекламированное контрнаступление украинских войск пошло не по плану, пытаются любой ценой придать ему хоть какой-то импульс. По сути, это жест отчаяния», — сказал он.

Грызлов добавил, что разговоры о поставке кассетных боеприпасов шли еще весной. По его словам, Вашингтон объявит об окончательном решении в ближайшее время, если оно будет положительным. Дипломат отметил, что США и их союзникам по НАТО не нужен мир, а ради достижения призрачной цели по нанесению стратегического поражения России они «не считаются буквально ни с чем».

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты уже на текущей неделе могут принять решение по вопросу поставки Украине кассетных боеприпасов. Площадь поражения одного такого снаряда примерно в пять раз выше, чем у боеприпасов обычного типа.

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