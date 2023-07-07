В Кремле рассказали о частых встречах Путина с участниками СВО

Президент России Владимир Путин часто встречается с участниками специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

При этом не обо всех подобных мероприятиях сообщается публично, отметил он.

Песков выразил уверенность в том, что президент продолжит практику общения с участниками спецоперации. При этом пока новых публичных мероприятий не планируется, добавил представитель Кремля.