Песков заявил о незакрытой двери для переговоров с Киевом

Москва не закрывает дверь для переговоров с Киевом. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Таким образом он прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что осенью могут начаться мирные переговоры по решению военного конфликта на Украине. Предположение белорусского лидера связано с тем, что от военного конфликта, по его словам, больше всего материальных издержек несут европейцы.

«На самых различных уровнях, включая высший, мы говорили о том, что российская сторона никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом. Но пока никаких перспектив для этого переговорного процесса мы не усматриваем», — сказал представитель Кремля.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. 22 мая того же года о замораживании переговорного процесса заявлял глава делегации Москвы Владимир Мединский. Он сообщил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.