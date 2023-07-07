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Песков сообщил о планах Путина на саммит "Россия — Африка"

Путин посетит саммит Россия — Африка, который пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге, заявил Дмитрий Песков во время брифинга. Сейчас идет активная подготовка к мероприятию, цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Песков сообщил о планах Путина на саммит "Россия — Африка"
© ТАСС

«Да, безусловно», - пояснил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь президента России также отметил, что «сейчас ведется активная подготовка».

«Мы ожидаем весьма и весьма представительное мероприятие с весьма насыщенной повесткой дня и с множеством мероприятий на полях этого саммита», - заявил Дмитрий Песков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о том, что повестка второго саммита и экономического форума Россия - Африка будет состоять из четырех крупных разделов: продовольственная и энергетическая безопасность, передача технологий и здравоохранение.

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