Джабаров назвал цель напоминаний Киева о начавшемся контрнаступлении

«Здесь самые ожесточенные бои, самая мощная техника используется украинцами, здесь самые подготовленные резервы украинской армии. Но сколько дней идет, каких-то значимых и определяющих моментов Украинцы не достигли. Есть продвижения в один-два километра, но это все в масштабах войны ни о чем. Я думаю, что все эти продвижения Украины будут локализованы и отброшены. Очень хочется привести какой-нибудь победный пакет на саммит НАТО», — заключил Джабаров.