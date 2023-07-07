Джабаров назвал цель напоминаний Киева о начавшемся контрнаступлении
На сегодняшний день на территории Украины существует три направления, где идут самые ожесточенные бои в рамках контрнаступления, наиболее сложная обстановка на южном направлении. Об этом в пресс-центре «Парламентской газеты» 7 июля заявил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Сенатор подчеркнул, что на Украине периодически напоминают о грядущем или начавшемся контрнаступлении, вбрасывают информацию, что «дальше будет хуже». Это делается, чтобы сохранить лицо, уговаривают западных хозяев для непрерывных поставок вооружения, считает Джабаров.
Сейчас в зоне спецоперации отмечается три линии наступления — донецкое, центральное и южное. Самое опасное — третье, рассказал он. Там цель у украинцев простая — выйти к Азовскому морю, дойти до Бердянска и Мелитополя и отрезать Россию от сухопутного коридора в Крым, пояснил парламентарий.
«Здесь самые ожесточенные бои, самая мощная техника используется украинцами, здесь самые подготовленные резервы украинской армии. Но сколько дней идет, каких-то значимых и определяющих моментов Украинцы не достигли. Есть продвижения в один-два километра, но это все в масштабах войны ни о чем. Я думаю, что все эти продвижения Украины будут локализованы и отброшены. Очень хочется привести какой-нибудь победный пакет на саммит НАТО», — заключил Джабаров.