«Американцы уже изобретали формулу «умеренных террористов и боевиков» и даже придумывали градации слова «вероятно» в процентах. Все это ложное. Их основная цель – отвлечь внимание общественности от поддержки террористической деятельности офиса Зеленского», – сказала Захарова.

Ранее в США заявили о готовности подобрать для Украины кассетные боеприпасы, оставляющие малую долю неразорвавшихся снарядов. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер . Он отметил, что подобное вооружение будет представлять минимальную угрозу для мирного населения. В частности, в Штатах рассматривается передача ВСУ боеприпасов, доля неразорвавшихся элементов которых «превышает 2,35%». В настоящий момент Пентагон занят тщательным подбором снарядов для Украины.

Новость о передаче Киеву кассетных боеприпасов вызвала резонанс в западном экспертном сообществе. Так, сооснователь антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин заявила, что подобное решение на десятки лет вперед ставит под угрозу жизни граждан, проживающих на территории применения снарядов. Она подчеркнула, что Украина рискует повторить судьбу Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, которым США также отправляли кассетные боеприпасы. Поля былых сражений в этих странах до сих пор усыпаны неразорвавшимися снарядами. Сотни людей продолжают погибать и получать увечья, что делает опыт применения этих вооружений печальным. Кроме того, Бенджамин подчеркнула, что существует международный запрет на кассетные боеприпасы.