В Совфеде указали на проигрыш Финляндии из-за смены подхода к России

«Когда-то у Хельсинки была взвешенная политика в отношении России, и Финляндия от этого только выигрывала. Сейчас она перешла к политике, выстроенной на негодовании, политических эмоциях и полной враждебности к России. В результате Финляндия от этого только проиграла, и не только экономически», — написал Пушков.