Посол ответил на обвинения США о «непрофессионализме» ВКС России в Сирии

Обвинения американского военного ведомства в адрес Москвы в непрофессиональном поведении в небе над Сирией выходят за рамки приличий, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посла в США Анатолия Антонова.

По его словам, этим Вашингтон сам нарушает правила полетов. Дипломат назвал такие «выпады» лишенными смысла. Как считает посол, такими заявлениями Министерства обороны США, власти страны отвлекают внимание от того факта, что сами американцы на ежедневно нарушают правила безопасности полетов в сирийском небе.

Антонов отметил, что военнослужащие США, в отличие от российских коллег, находятся в Сирии вопреки нормам международного права – «по сути, оккупируют отдельные районы страны, прикрываясь необходимостью выполнения контртеррористических задач».

Политика американских властей не только препятствует стабилизации ситуации и восстановлению территориальной целостности САР, но и негативно влияет на обстановку на всем Ближнем Востоке, отметил посол России.