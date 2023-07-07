Путин подписал указ о правовом положении россиян с гражданством Украины

"Утвердить прилагаемые: порядок взаимодействия государственных органов при выявлении факта несоблюдения гражданами Российской Федерации, которые считаются не имеющими гражданства Украины, обязанности не совершать действия, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины, проведения проверки по этому факту и вынесения заключения о несоблюдении данной обязанности", — сказано в тексте документа.

Также утверждена форма заключения о несоблюдении такими гражданами РФ обязанностей, связанных с реализацией прав, предусмотренных для граждан Украины. Отмечается, что указ подписан в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "Об особенностях правового регулирования граждан Российской Федерации, имеющих гражданство Украины". Указ, подписанный 6 июля, вступает в силу в день подписания.

Ранее министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что правительство страны согласовало проект закона об уголовной ответственности за получение российского гражданства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал политика. По ее словам, законопроект предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 15 лет. В частности, если украинский госслужащий получит паспорт России, то его могут лишить свободы на срок от 10 до 15 лет, а пропаганда российского гражданства повлечет за собой заключение в тюрьму на срок от пяти до восьми лет.