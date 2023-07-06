Захарова сыронизировала над идеей французских сенаторов отключить TikTok

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на инициативу французских сенаторов об отключении на территории своей страны в период беспорядков социальной сети TikTok.

«Где же ваши ценности?» – спрашиваем мы с китайцами и иранцами», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, парламентская комиссия во Франции провела расследование, по итогам которого потребовала приостановить работу соцсети TikTok в стране, а также потребовать ее отключения по всему ЕС.