Посол России в Сербии поддержал запрос на заседание Совбеза ООН по Косово
Москва солидарна с оценками Белграда относительно ситуации на севере Косова и Метохии и поддерживает инициативу президента республики Александра Вучича по проведению срочного заседания Совбеза ООН из-за угрозы жизни и безопасности сербских граждан. Об этом у себя в Twitter-аккаунте заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
«Всецело разделяем высказанные Вучичем оценки нетерпимой обстановки в крае Косово и Метохия. Есть все основания для того, чтобы ситуация была рассмотрена на внеплановом заседании Совбеза ООН в целях деэскалации и прекращения притеснения сербов», — написал он.
Посол отметил, что Москва выступает за осуществление урегулирования вопроса по Косово в соответствии с международно-правовым руслом резолюции 1244 СБ ООН при «полной транспарентности и объективности подходов всех участников».
Напомним, что в последний месяц на севере Косово и Метохии продолжаются протесты. Местные сербы требуют от Приштины отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенными сербами четырех северных муниципалитетов, а также освободить около десяти задержанных соотечественников и отозвать албанских мэров. В результате беспорядков пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих НАТО.