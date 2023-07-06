Посол России в Сербии поддержал запрос на заседание Совбеза ООН по Косово

Москва солидарна с оценками Белграда относительно ситуации на севере Косова и Метохии и поддерживает инициативу президента республики Александра Вучича по проведению срочного заседания Совбеза ООН из-за угрозы жизни и безопасности сербских граждан. Об этом у себя в Twitter-аккаунте заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«Всецело разделяем высказанные Вучичем оценки нетерпимой обстановки в крае Косово и Метохия. Есть все основания для того, чтобы ситуация была рассмотрена на внеплановом заседании Совбеза ООН в целях деэскалации и прекращения притеснения сербов», — написал он.

Посол отметил, что Москва выступает за осуществление урегулирования вопроса по Косово в соответствии с международно-правовым руслом резолюции 1244 СБ ООН при «полной транспарентности и объективности подходов всех участников».