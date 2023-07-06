Антонов обвинил Киев в поиске предлога для ввода войск НАТО на Украину

Антонов: Киев из-за своих провалов попытается создать предлог для ввода НАТО на Украину
Россия обращается к Вашингтону и Брюсселю с призывом повлиять на власти Украины с тем, чтобы не допустить организации ими теракта на Запорожской АЭС, заявил в четверг, 6 июля, посол РФ в США Анатолий Антонов. Об этом пишет ТАСС.
Антонов призвал лидеров западных стран понять специфику и риски сложившейся ситуации. Он пояснил, что на фоне неудачного наступления Киев с высокой долей вероятности попытается создать предлог для ввода подразделений НАТО на Украину.
Этот шаг, подчеркнул дипломат, переведет региональный конфликт на уровень третьей мировой войны.
Граждане США и европейских стран явно не пожелают идти стройными рядами в ад, в который затягивает их украинское правительство, предположил Антонов.
Заявления о мнимой подготовке российскими специалистами теракта на АЭС являются абсурдными, заметил посол. Он уточнил, что на станции трудятся российские граждане, а также находятся эксперты МАГАТЭ.