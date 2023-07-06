Посол РФ в США прокомментировал публикации об угрозе подрыва Россией ЗАЭС

Американские СМИ подыгрывают преступным замыслам властей Украины перед саммитом НАТО, которые хотят «оклеветать Россию как ядерного террориста». Таким образом прокомментировал публикации в изданиях США об угрозе подрыва Запорожской АЭС посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает «РИА Новости».

По его мнению, «провокационные вбросы» в американских СМИ на эту тему демонстрируют, что «цинизм, с которым местные журналисты освещают события на Украине, переходит грани разумного». Антонов назвал заявления о подготовке Россией провокации в отношении контролируемой ей же атомной станции «абсурдными».