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Посол РФ в США прокомментировал публикации об угрозе подрыва Россией ЗАЭС

Американские СМИ подыгрывают преступным замыслам властей Украины перед саммитом НАТО, которые хотят «оклеветать Россию как ядерного террориста». Таким образом прокомментировал публикации в изданиях США об угрозе подрыва Запорожской АЭС посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает «РИА Новости».

Посол РФ в США прокомментировал публикации об угрозе подрыва Россией ЗАЭС
© РИА Новости

По его мнению, «провокационные вбросы» в американских СМИ на эту тему демонстрируют, что «цинизм, с которым местные журналисты освещают события на Украине, переходит грани разумного». Антонов назвал заявления о подготовке Россией провокации в отношении контролируемой ей же атомной станции «абсурдными».

Глава МАГАТЭ Гросси заявил об отсутствии признаков минирования на ЗАЭС

Ранее РФ распространила в Совбезе и генассамблее ООН письмо, в котором попросила Запад призвать Киев не проводить диверсии на ЗАЭС. В частности, оно было адресовано генсеку организации.

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