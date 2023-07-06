Небензя отреагировал на приглашение Киева на заседание СБ ООН по ядерной программе Ирана

Решение пригласить украинскую делегацию на заседание Совбеза ООН по иранской ядерной программе - очередное пятно на репутации Соединенного Королевства в качестве председателя этого органа, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что Совбез, несмотря на возражения России, допустил Украину до участия в заседании по иранской ядерной программе. За участие Киева в мероприятии высказались 12 членов организации, против выступили Россия и Китай. Представители Мозамбика воздержались.

Небензя напомнил, что Украина не является участником ядерной сделки.

По его оценке, на фоне этого приглашение украинской делегации является «политизированным и провокационным шагом». Этот шаг, заметил постпред, нацелен на подрыв конструктивной дискуссии сторон по теме резолюции 2231.

Заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский предположил ранее, что представительство Великобритании в Совбезе не может обойтись без скандалов на заседаниях.