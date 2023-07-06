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Небензя отреагировал на приглашение Киева на заседание СБ ООН по ядерной программе Ирана

Решение пригласить украинскую делегацию на заседание Совбеза ООН по иранской ядерной программе - очередное пятно на репутации Соединенного Королевства в качестве председателя этого органа, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Об этом пишет ТАСС.

Небензя отреагировал на приглашение Киева на заседание СБ ООН по ядерной программе Ирана
© РИА Новости

Отмечается, что Совбез, несмотря на возражения России, допустил Украину до участия в заседании по иранской ядерной программе. За участие Киева в мероприятии высказались 12 членов организации, против выступили Россия и Китай. Представители Мозамбика воздержались.

Небензя напомнил, что Украина не является участником ядерной сделки.

По его оценке, на фоне этого приглашение украинской делегации является «политизированным и провокационным шагом». Этот шаг, заметил постпред, нацелен на подрыв конструктивной дискуссии сторон по теме резолюции 2231.

СБ ООН допустил делегацию Украины до участия в заседании по иранской ядерной программе

Заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский предположил ранее, что представительство Великобритании в Совбезе не может обойтись без скандалов на заседаниях.

По его мнению, допуск украинской делегации необходим британцам для того, чтобы сделать вброс по теме мнимых поставок иранских дронов на Украину.

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