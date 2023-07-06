Захарова прокомментировала сообщения о тайных контактах Лаврова с США по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейком сообщения о том, что экс-чиновники США провели в апреле секретные переговоры с Сергеем Лавровым по Украине. Об этом пишет ТАСС.

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«Это дезинформация. Фейк, запущенный в западные СМИ», - сказала она, комментируя появившиеся сведения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что переговорный процесс по украинскому конфликту может начаться осенью. По его словам, к этому времени должна измениться ситуация в зоне конфликта.

При этом он подчеркнул, что Европа уже готова к переговорам, особенно Франция. При этом белорусский лидер готов стать посредником, если на это согласятся Россия и Украина.