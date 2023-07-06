Патрушев: восстановить однополярный мир на правилах США не удастся

«Ни у кого уже нет сомнений в том, что западная гегемония ведет мир в тупик. Активно идет становление многополярного мира как основы стабильного международного развития. Конструкция же однополярного миропорядка, основанного на диктуемых США правилах, не может быть реанимирована», — отметил Патрушев.