Путин: надо в полной мере поддерживать семьи участников спецоперации

«Здесь жадничать не нужно, надо помогать семьям», - отметил Путин в ходе беседы с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым , когда тот рассказывал о принимаемых мерах помощи.

Ранее Владимир Путин заявил, что у него нет никаких сомнений в победе России. Он сказал об этом, комментируя мужество и терпение жителей Херсонской области.