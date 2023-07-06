Захарова прокомментировала ситуацию с истекающей зерновой сделкой

В МИД не видят оптимистичного сценария в отношении продления зерновой сделки. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.

«Нет, никакого оптимизма здесь нет», - сказала дипломат.

Срок действия зерновой сделки России и Украины истекает 17 июля. В последний раз она продлевалась в мае - на два месяца.

Гарантами соглашения выступают Турция и ООН. Россия в рамках сделки получила гарантии для экспорта своего зерна и удобрений (он не должен попадать под санкции).

Планировалось, что сделка будет продлеваться каждый 120 дней, но в Кремле заявили, что российские условия не выполняются, в том числе сохраняются препятствия для покупок российского зерна.

4 июля в МИД РФ сообщили, что Россия не видит оснований для продления сделки. По словам дипломатов, соглашение превратилось в «сугубо коммерческий вывоз» украинского продовольствия в «сытые» страны: более 80 процентов из 32,6 миллиона тонн зерновых, вывезенных в рамках сделки, отправили в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов.