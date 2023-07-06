Захарова раскритиковала желание Германии и Японии стать членами Совбеза ООН

«Амбиции Германии и Японии по получению перманентной прописки в этом органе видятся абсолютно беспочвенным», — сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, членство Германии и Японии не добавит Совбезу ООН «демократичного характера и не приблизит к построению более справедливой архитектуры международных отношений».