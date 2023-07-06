МИД РФ сообщил о приостановке деятельности генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге

В качестве ответной меры на конфронтационные действия Хельсинки МИД РФ принял решение отозвать согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Заявление МИДа опубликовал ТАСС.

МИД России отметил, что параметры вступления Финляндии в НАТО создают угрозу безопасности России, а поддержка киевского режима и поставка западного оружия являются враждебными действиями против России.

Кроме того, в ответ на конфронтационный курс Хельсинки и высылку российских дипломатов из Финляндии, Россия объявила 9 финских дипломатов персонами нон грата.