МИД РФ сообщил о приостановке деятельности генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге
В качестве ответной меры на конфронтационные действия Хельсинки МИД РФ принял решение отозвать согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Заявление МИДа опубликовал ТАСС.
МИД России отметил, что параметры вступления Финляндии в НАТО создают угрозу безопасности России, а поддержка киевского режима и поставка западного оружия являются враждебными действиями против России.
Кроме того, в ответ на конфронтационный курс Хельсинки и высылку российских дипломатов из Финляндии, Россия объявила 9 финских дипломатов персонами нон грата.
Напомним, в июне 2023 года Финляндия выслала 9 представителей российских загранучреждений, в ответ на что Россия приняла решение объявить персонами нон грата 9 сотрудников посольства Финляндии в Российской Федерации и финского генконсульства в Санкт-Петербурге.