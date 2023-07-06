Песков: Договоренности Украины с другими странами не изменят ход СВО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что возможная военная помощь Украине от Болгарии не изменит хода боевых действий. Так он прокомментировал на брифинге в четверг сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить вопрос военной помощи с коллегами из Болгарии.
"Киевский режим делает все возможное, чтобы затащить как можно больше стран фактически напрямую в этот конфликт. Многие страны уже с головой влезли, и прямо, и косвенно, в этот конфликт", - отметил Песков.
"Принципиально все эти обсуждения не способны повлиять на исход СВО, и нынешняя ситуация на фронте более чем красноречиво это подтверждает", - резюмировал представитель Кремля.