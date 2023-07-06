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Шойгу заявил, что Вьетнам был и остается надежным союзником России

России и Вьетнаму нужно наращивать межведомственные контакты и искать новые направления сотрудничества, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с замминистра национальной обороны Вьетнама Суан Тиен Хоангом.

Шойгу: Вьетнам был и остается надежным союзником России
© Минобороны России

«Вьетнам был и остается нашим надежным союзником, ключевым партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – заявил глава российского оборонного ведомства.

Замминистра национальной обороны Вьетнама заявил о поддержке России и подчеркнул настрой на развитие взаимодействия в рамках военного и военно-технического сотрудничества.

Шойгу отметил настрой на честный диалог по любым взаимовыгодным темам и вопросам.

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