Шойгу: Вьетнам был и остается надежным союзником России

России и Вьетнаму нужно наращивать межведомственные контакты и искать новые направления сотрудничества, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с замминистра национальной обороны Вьетнама Суан Тиен Хоангом.

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«Вьетнам был и остается нашим надежным союзником, ключевым партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – заявил глава российского оборонного ведомства.

Замминистра национальной обороны Вьетнама заявил о поддержке России и подчеркнул настрой на развитие взаимодействия в рамках военного и военно-технического сотрудничества.