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В Госдуме предложили запрещать продажу алкоголя в домах при одном условии

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил запрещать продажу алкоголя в жилых домах при условии, что это мешает жильцам. Его слова передает РИА Новости.

В Госдуме предложили условие запрета на продажу алкоголя в домах
© Unsplash

Депутат отметил, что не уверен, нужно ли вводить подобный запрет по всей стране, однако подобные меры необходимо принять в некоторых особо популярных районах Москвы.

«Я не знаю, стоит ли вводить такой запрет по всей России, но считаю, что есть районы, в которых запрет продажи алкоголя просто необходим. Я прежде всего говорю о таких местах, как Патриаршие пруды, где ночная жизнь лишает местных жителей сна и покоя», — уточнил Даванков.

Ранее руководитель департамента аренды и продажи коммерческих помещений федеральной компании «Этажи» Антон Лескин заявил, что для заведений, продающих в жилых домах алкоголь, нужно создать специальный кодекс, предусматривающий в том числе подачу жалоб и реагирование на них.

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