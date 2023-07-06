В Госдуме предложили условие запрета на продажу алкоголя в домах

«Я не знаю, стоит ли вводить такой запрет по всей России, но считаю, что есть районы, в которых запрет продажи алкоголя просто необходим. Я прежде всего говорю о таких местах, как Патриаршие пруды, где ночная жизнь лишает местных жителей сна и покоя», — уточнил Даванков.