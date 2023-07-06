Захарова прокомметировала беспорядки во Франции

"Министерство иностранных дел России выражает крайнюю озабоченность кризисной ситуацией и беспрецедентным ростом насилия во Франции. Это наглядно свидетельствует об усугубляющихся проблемах современного французского общества и о наличии в нем глубоких противоречий. Хотели бы подчеркнуть необходимость неукоснительного удержания действий правоохранительных органов в правовом поле, недопустимость любых форм полицейского насилия в отношении граждан, тем более если оно мотивировано этнической принадлежностью человека ", - отметила дипломат.