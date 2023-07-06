Захарова: украинскую территорию готовят для оккупации Западом

«Они [власти Киева ] просто ожидают, готовят территорию Украины для оккупации. Для оккупации теми, кто должен ими управлять, так как [президент Украины Владимир ] Зеленский отказал народу Украины в возможности управлять собственной страной», - констатировала представитель российского внешнеполитического ведомства.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

После начала спецоперации западные страны ввели обширные антироссийские санкции и начали масштабные поставки вооружений Киеву. При этом глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что украинские власти находятся под полным влиянием западных стран и именно они не дают Киеву вести переговоры о мире. По его словам, возвращения к переговорному процессу не будет, пока Киев не получит на это разрешения у Вашингтона.