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Российский мэр захотел переименовать город в честь Сталина

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов захотел переименовать город в Сталинск. Это предложение он обосновал необходимостью восстановить историческую справедливость. Об инициативе главы города сообщает сетевое издание «NGS42.RU».

Российский мэр захотел переименовать город в честь Сталина
© РИА Новости

По словам мэра, нынешнее название Новокузнецка не отражает всей истории населенного пункта.

«Горожане не должны забывать о старом имени города — Сталинске», — заявил Кузнецов.

По данным из открытых источников, Новокузнецк назывался Сталинском с 1932 по 1961 год. Население города составляет более 500 тысяч человек, он является вторым по числу жителей городом Кемеровской области после областного центра — Кемерова.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение возвращения города прежнего названия не рассматривается.

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