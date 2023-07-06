Российский мэр захотел переименовать город в честь Сталина

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов захотел переименовать город в Сталинск. Это предложение он обосновал необходимостью восстановить историческую справедливость. Об инициативе главы города сообщает сетевое издание «NGS42.RU».

По данным из открытых источников, Новокузнецк назывался Сталинском с 1932 по 1961 год. Население города составляет более 500 тысяч человек, он является вторым по числу жителей городом Кемеровской области после областного центра — Кемерова.