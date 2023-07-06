Захарова призвала Польшу не поддерживать Киев ради памяти о Волынской резне

Польша ради памяти о Волынской резне (этнических чисток польского населения на Украине — прим. «Ленты.ру») должна перестать поддерживать Киев . С таким призывом выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова , трансляция брифинга доступна на Youtube -канале дипведомства.

«Без особой надежды на то, что нас услышат в Варшаве, призываем польские власти просто ради памяти погибших в страшней резне в Волыни наконец прекратить безоглядно поддерживать киевский режим», — сказала дипломат.

Ранее польский священник Тадеуш Исакович-Залеский заявил, что президент Польши Анджей Дуда обманул семьи поляков, чьи родственники были убиты украинскими националистами во время Второй мировой войны. Таким образом он прокомментировал высказывание главы страны, заявившего, что в вопросах Волынской резни власти проводят миролюбивую политику, не стремясь разжигать ненависть между украинцами и поляками.