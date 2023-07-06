Протестующие во Франции использовали ранее поставленное на Украину оружие. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляция которого доступна на YouTube.

«Оружие, поставленное Киеву , оказывается в руках тех самых протестующих и применяется против полиции во Франции», — указала дипломат.

По словам Захаровой, оружие, которое страны Запада и конкретно Франция поставляют на Украину, «как бумерангом оказываются не просто у них на территории, а бьют по их собственному народу».