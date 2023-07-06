Захарова заявила о применении протестующими во Франции оружия с Украины
Протестующие во Франции использовали ранее поставленное на Украину оружие. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляция которого доступна на YouTube.
«Оружие, поставленное Киеву, оказывается в руках тех самых протестующих и применяется против полиции во Франции», — указала дипломат.
По словам Захаровой, оружие, которое страны Запада и конкретно Франция поставляют на Украину, «как бумерангом оказываются не просто у них на территории, а бьют по их собственному народу».
Ранее французский портал AgoraVox сообщал, что участники протестов во Франции могут использовать оружие, переданное Украине странами Североатлантического альянса.
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