Джабаров заявил о поиске виноватых в проблемах украинского контрнаступления

«Они сейчас будут придумывать всевозможные версии, искать виноватых. Я думаю, что наступление идет не так, как они рассчитывали, поэтому сейчас они пытаются найти виновных. Американцы будут виноватить Зеленского, что они не подготовились, не подготовили специалистов, плохо организовали контрнаступление. Украинцы будут говорить, что им не то оружие поставили. Но результат определяется на поле боя», — сказал сенатор.