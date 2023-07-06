Украину ждет план «Б» от США , который мировое сообщество уже наблюдало в ситуации с Афганистаном , заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет , передает РИА Новости.

По его словам, коллективный Запад уде устал от украинского лидера Владимира Зеленского , а киевские элиты просто пожертвовали страной во имя интересов США на мировой арене.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский признался, что в разговорах с американскими властями и европейскими лидерами выступал за более раннее контрнаступление. По словам президента, он пытался получить для контрнаступления вооружения. Такое заявление он сделал в преддверии саммита НАТО, встреча пройдет 11-12 июля. Ожидается, что на саммите Зеленский получит новые поручения и поддержку в виде пакетов военной помощи, передает «Радиоточка НСН».