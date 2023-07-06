Стало известно о подарке Путину от девочки из Дербента

Школьница из Дербента Раисат Акипова во время встречи с президентом Владимиром Путиным 4 июля сделала главе государства подарок – подкову на счастье от кубачинских мастеров, рассказал папа девочки Ахмет Акипов.

Акипов сказал РИА «Новости», что девочка хотела сделать президенту подарок, она попросила родителей, и они подарили Путину красивую подкову. Концепцию подарка, по его словам, придумала мама Раисат – Култум Акипова.

Мужчина рассказал, что семья получила ответный подарок – книгу про Кремль с автографом Путина. Он уточнил, что в ней было написано: «На счастье».