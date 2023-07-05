В России оценили идею принять Украину в НАТО по частям

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление немецкого политика Михаэля Рота, который предложил принять Украину в НАТО по частям. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

Пушков оценил предложение Рота и назвал его оригинальным, но «совершенно неосуществимым». Он подчеркнул, что эта идея ставит под вопрос контроль Киева и над нынешними территориями Украины.

«Это быстро осознают в НАТО, а потому идею отвергнут. Но главное — это предложение — в любом случае уход в сторону от включения Украины в НАТО на обозримую перспективу», — заключил он.