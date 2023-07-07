Член Совета Федерации дал оценку мятежу Пригожина

«То, что это фейк, было понятно с самого начала. Изначально эта вся авантюра, этот весь мятеж был замешан на лжи. Те обыски, которые были проведены в его доме и офисе, подтверждают, что человек жил как крупный серьезный олигарх. При этом были представлены сведения о незаконной деятельности, подложные документы, которые были найдены», — сказал он.