Россия выступила против давления Запада на Болгарию на форуме ОБСЕ

Россия выразила протест против попыток давления со стороны Запада на Болгарию с целью прекращения показа презентации РФ на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает «РИА Новости».

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«Выражаем протест против попыток англосаксов и их сателлитов надавить на председательство Болгарии и прекратить показ наших презентаций», — сказал он на 1051-м пленарном заседании форума ОБСЕ.

По словам Гаврилова, РФ последние почти 1,5 года демонстрирует на них «истинное положение дел в зоне СВО и проливает свет на свидетельства пострадавших от рук ВСУ мирных граждан Донбасса». При этом он указал, что в Европе и Северной Америке не хотят знать «об их страданиях и пытаются замолчать грубые систематические нарушения норм международного гуманитарного права в отношении военнопленных РФ».