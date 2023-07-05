Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

Российский президент Владимир Путин созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Политики обсудили обстановку в Нагорном Карабахе, сообщается на официальном сайте Кремля.

В ходе телефонного разговора Путин и Пашинян проговорили вопросы, связанные в том числе с Лачинским коридором. Политики солидарны в том, что важно обеспечить беспрепятственное передвижение транспорта в этом регионе.

Помимо этого, обе стороны подметили «принципиально важное значение последовательной реализации всего комплекса договоренностей», к которым Россия, Армения и Азербайджан пришли за период с 2020 по 2022 год. В заключение Путин также выразил готовность России и далее содействовать Армении в выработке соглашения о мире с Азербайджаном.

Ранее в июне Пашинян обвинил власти Азербайджана в ухудшении обстановки в Нагорном Карабахе. Он заявил, что азербайджанские войска заблокировали Лачинский коридор, через который в республику перевозят различные товары. Армянский лидер отметил, что даже машины «Красного Креста» не имеют возможности проехать по этой дороге.

При этом незадолго до этого стало известно, что Армения и Азербайджан пришли к консенсусу по железной дороге, соединяющей армянское село Ерасх с азербайджанским городом Горадиз. 21 июня об этом сказал вице-премьер Армении Мгер Григорян, указав на то, что «это уже конкретная договоренность».