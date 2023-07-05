Путин оценил обстановку в новых регионах, где завершились боевые действия
Президент России Владимир Путин высказался об обстановке в новых регионах страны, в частности в Херсонской области. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом глава государства сказал во время встречи с министром культуры Ольгой Любимовой.
«Там, где нет боевых действий, где более или менее стабильно, все чистенько, убрано», — сказал российский лидер, отметив, что был в Херсонской области и ЛНР.
Он добавил, что учреждения в новых регионах нуждаются в поддержке, в том числе в реставрации и восстановлении на современном уровне.
Напомним, что ранее президент поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву совместно со всеми службами проработать вопрос перенаправления части автомобильного туристического потока в Крым через территорию новых регионов России. Путин считает, что для россиян такая поездка станет предметом гордости. Вместе с этим власти должны обеспечить соблюдение всех необходимых мер безопасности.