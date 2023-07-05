Медведев назвал условие прекращения СВО за несколько дней
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция на Украине может закончиться через несколько дней, если Запад перестанет поставлять оружие Киеву. Об этом он заявил в своем Telegram-канале, опубликовав «ответ вражеским аналитикам».
В видео у Медведева спросили, что он думает о высказываниях некоторых западных политиков о том, что у России «несовременные» Вооруженные силы. Зампред Совбеза подчеркнул, что российская армия — современная и героическая. Даже несмотря на то, что у нее есть проблемы, как и у любых других армий, добавил он.
«Если бы НАТО, прежде всего США и их вассалы, прекратили поставлять оружие и средства поражения Украине, то СВО завершилась бы буквально за несколько месяцев. А если они сейчас прекратят прекратят поставку своего оружия, то тогда СВО закончится через несколько дней», — подчеркнул политик.
Медведев отметил, что всякая война, «даже мировая», может быть завершена очень быстро: или подписанием мирного договора, или «сделав то, что сделали американцы», когда сбросили ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.