Патрушев: украинское контрнаступление привело к огромным потерям ВСУ

Украинское контрнаступление уже привело к огромным потерям в живой силе и технике в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев .

"Вашингтону и странам Североатлантического блока безразлична судьба Украины и украинского народа. Так, активно разрекламированное и начавшееся украинское наступление уже привело к огромным потерям ВСУ в живой силе и технике", - сказал Патрушев, выступая в Краснодаре на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Южном федеральном округе.