Песков допустил угрозу диверсий со стороны Украины на Запорожской АЭС

Угроза диверсий со стороны Украины на Запорожской АЭС велика. Об этом в среду, 5 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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— Обстановка достаточно напряженная. Действительно велика угроза диверсии со стороны киевского режима. Диверсии, которая может быть катастрофичной по своим последствиям, — рассказал он.

По словам официального представителя Кремля, в настоящее время принимаются необходимые меры для противодействия угрозам ЗАЭС, передает РИА Новости.

4 июля советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что Украина планирует совершить атаку на Запорожскую АЭС в ночь на среду, 5 июля. Дроны, уточнил он, сбросят на АЭС боеприпасы, которые снаряжены радиоактивными отходами.

При этом президент Украины Владимир Зеленский ранее обвинил РФ в планах взорвать ЗАЭС. По его мнению, таким образом Москва намерена добиться от остального мира оказания давления на Киев ради завершения текущего конфликта на выгодных ей условиях.